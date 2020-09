Konfirmander fik en tur i tidsmaskinen

Elever fra 7. klasserne i Hobro-Mariager Provsti fik en tur i en tidsmaskine, da de over to dage var til konfirmandløb på Fyrkat i Hobro. De skød med bue, støbte tinfigurer og lavede fagter til trosbekendelsen. Temaet for løbet var overgangen fra hedenskab til kristendom.

- Vi inviterer de unge til at hoppe ud af deres samtid og opleve, hvad der skete for 1000 år siden. Vi er også i en brydningstid i dag - det har vi egentlig altid været. ”Der var nogen, som gik med mærkelige hatte og tøj der kradsede, og som tog beslutninger, som har betydning for, at I sidder i dag til konfirmationsundervisning”, fortæller sognepræst i Hobro Käthe Japhetson-Jensen.

Hun spillede den døende pave Benedict den Femte, som var blevet afsat af den tyske kejser. Det var netop for at imødegå en invasion fra kejserens hær, at Harald Blåtand opførte Fyrkatborgen. Selvsamme konge, som pralede af at have gjort danerne kristne. Sammen med 10 præstekolleger, frivillige fra menighedsrådene og Fyrkats venner gjorde den hobroensiske sognepræst sit til, at historien blev nærværende for de unge.